吹冷風！今年首10個月港IPO僅52刁　集資316億勁跌逾6成

據瑞恩資本統計，今年首10個月香港新上市公司共52家，集資316.73億港元，新上市數量按年少10家，集資金額按年減少534.35億港元或62.8%，其中在2月及8月更出現兩次零新股上市的情況，是過去多年以來未曾出現。

期內，香港新上市公司共52家，全部在主板上市，其中47家是IPO上市、2家是介紹上市、3家是GEM(前稱「創業板」)轉主板上市。期內，新上市公司數量，按年減少10家，主因7、8兩個月份新上市數量按年大幅減少15家。去年7月及8月有21家公司上市。

期內，通過IPO上市的47家上市公司，共集資316.73億港元，較去年同期的851.08億港元，大減534.35億港元或62.8%，主因IPO平均集資規模減少，今年未出現集資10億美元以上的超大規模IPO，去年反而有3家。另外，1億至10億美元的IPO由去年的16家，減至今年的13家。

另外，截至10月底，停牌時間超過3個月以上的上市公司共77家，佔上市公司總數量的2.96%。