金管局：將繼續積極鼓勵銀行業應用金融科技

金管局於2021年推出的「金融科技2025」策略，總裁余偉文表示，目前相關進展理想，參照去年金融科技應用評估的結果，將繼續積極鼓勵銀行業應用金融科技，並於今年8月發布新金融科技推廣計劃，詳列未來12個月將會推出的措施，以加強財富科技、保險科技、綠色科技、人工智能和DLT的應用。為進一步推廣開放應用程式介面（API）的發展，金管局於今年9月起通過API開放香港20家零售銀行實體分行及自動櫃員機的集中數據，供公眾使用。

此外，金管局一直積極探索監管科技的應用，以提升監管工作的成效和前瞻性。金管局已推出一個端對端數碼監管平台和機器人流程自動化方案。實施反洗錢監管科技策略下的三項舉措，包括傀儡戶口網絡分析、金融罪行風險數據平台，及前瞻性偵測工具，以保障銀行系統的穩健並減少金融罪行招致的損失。支援監管及法規工作的語音轉文字方案亦已於今年10月推出。

除了在零售層面央行數碼貨幣(CBDC)的研究取得進展外，金管局在批發層面CBDC的發展亦見階段性成果2。mBridge項目已進入「最簡可行產品」開發階段，預計將於明年推出，並為系統最終正式投入運作作好準備。

「商業數據通」是金管局的新世代金融數據基建，旨在推動數據型經濟發展，目前其普及應用和使用率均取得重大進展。自「商業數據通」於2022年10月正式推出至今，參與銀行多達26家，而主要數據提供方更由六間倍增至12間。使用率方面，截至今年9月底，經「商業數據通」傳送的數據要求由試行階段的接近1,000個增長九倍至8,900個，估計涉及的信貸批核總額逾80億港元。

為充分發揮「商業數據通」的效益，金管局正研究如何藉「商業數據通」進一步數碼化和簡化「認識你的客戶(KYC)」等銀行業務流程，同時亦與保險業監管局緊密合作，推動跨界別數據共享。「商業數據通」將於今年底迎來首個政府數據源，屆時公司註冊處將透過政府的「授權數據交換閘」連接「商業數據通」。