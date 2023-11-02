第一太平戴維斯：明年甲級寫字樓價格或跌5%

第一太平戴維斯最新發表的2023年第三季香港投資市場報告指出，高昂的融資成本及內地發展商與相關金融機構的債務狀況惡化，進一步影響投資情緒，不過，內地國有企業繼續在港投資酒店業，而本港寫字樓市場相對疲弱，預計2024年甲級寫字樓市場價格下降約5%。

該報告顯示，香港銀行同業拆息3個月為5.2厘，高昂的融資成本仍是本地房地產投資市場的一大隱憂。而內地經濟持續疲軟，內地資金以往是大型交易的主要資金來源，但現在在市場上已變得更加稀少。

儘管如此，內地國有企業仍繼續投資酒店業，如中國旅遊集團以9億港元高價收購灣仔服務式公寓De Fenwick，此次收購是該公司今年第二次的酒店資產收購。

投資者對酒店的興趣不斷增加，不僅是因為酒店有可能轉變為其他短期住宿產品，還因為該行業正在復甦。預計至2023年底，每間可用客房收入，將較2022年反彈約60%，比2018年新冠疫情前的水平僅低約10%。

事實上，商業投資市場仍然疲弱，第亖季僅錄得一宗全幢乙級商廈交易，商廈行業繼續面臨供過於求的問題，導致未來兩三年的租金預計將下降約15至20%．

報告又指，本港零售業銷售額按年大幅增長約19%，儘管如此，深圳規模較新、較大的購物中心以更優惠的價格提供更多購物和餐飲選擇，吸引大量年輕香港人在周末前往深圳。該行預料，明年本港核心街舖的售價將錄得無升跌至約5%的輕微增長。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，值得注意的是，用家對寫字樓行業的興趣仍然有限，而市場的注意力則轉向高收益的零售資產。該行投資部董事總經理袁志光指，展望未來，預計投資市場將繼續受到高息和銀行對房地產貸款的謹慎政策影響。對寫字樓和零售空間的需求可能來自用家和本地投資者。