內地研擴大金融高水平雙向開放　鞏固港國際金融中心地位

人民銀行行長潘功勝主持召開人行及國家外匯局黨組擴大會議，研究部署貫徹落實中央金融工作會議的要求，提出要重點完成6項工作任務。

會議提出，要堅持金融服務實體經濟的宗旨，更加注重做好跨周期和逆周期調節，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房地產企業合理融資需求；加大住房租賃金融支持力度，促進房地產市場健康平穩發展。

此外，要堅持統籌發展和安全。做好金融支持地方債務風險化解工作，堅定維護金融市場平穩運行，及時糾偏外匯市場順周期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。

另外，亦要深化利率匯率市場化改革，堅持市場供求在匯率形成中發揮決定性作用。

會議並要求擴大金融高水平雙向開放。穩慎扎實推進人民幣國際化，穩步擴大金融市場制度型開放，拓展內地和香港金融市場互聯互通，支持和鞏固香港國際金融中心地位。積極參與國際金融治理，提升中國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力。