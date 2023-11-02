證監會就中介人從事代幣化證券活動提供監管指引

香港證監會就中介人從事代幣化證券相關活動向業界發出通函，就應對及管理代幣化技術引起的新風險，提供清晰監管指引，以支持業界繼續創新，同時從投資者保障角度採取適當防範措施。

證監會強調，監管方針首要原則是「相同業務、相同風險、相同規則」。鑑於代幣化證券的性質基本上是以代幣化作為包裝的傳統證券，因而繼續適用規管傳統證券市場的法律及監管規定。

證監會認為，沒有需要施加「僅限專業投資者」強制規定，但代幣化證券發售如未獲《證券及期貨條例》認可，或不符合招股章程制度，則只可向專業投資者發售，或依據相關制度適用豁免情況下進行。

通函指出，中介人如果分銷代幣化證券或就此提供意見、在虛擬資產交易平台進行第二市場買賣等，均受證券相關活動現行操守規定管限。此外，中介人亦應管理與傳統證券無關的新風險，包括區塊鏈網絡中斷及網絡保安風險等。

證監會評估有關申請時，會考慮到虛擬資產交易平台的保險或補償安排是否令當局信納，舉例平台要證明發行人已實施管理監控措施，以防範發生盜竊及黑客入侵風險，從而保護使用公有非許可制網絡的代幣化證券持有人。