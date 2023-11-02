三大歐美藥廠出季績　邊間減肥藥有「錢」景？

減肥藥成為繼人工智能(AI)後又一資金勝地，諾和諾德(Novo Nordisk，美︰NVO)更藉此取代法國奢侈品巨頭LVMH成為歐股市值「一哥」，這家丹麥藥廠周四(11月2日)公布，上季按年多賺56.04%至224.78億丹麥克朗(約250.57億港元)，王牌減肥藥Wegovy收入首9個月折合241.46億港元。

諾和諾德的減肥藥的成分是「司美格魯肽」(Semaglutide)，它是一種GLP-1受體激動劑(後述)，「一雞三味」造出一款口服藥Rybelsus和兩款注射式藥物Wegovy和Ozempic。

Wegovy的定位是減肥，9月底止季度相關收入按年飆7.33倍至96.48億丹麥克朗，對總收入增量的貢獻達接近65%。Rybelsus及Ozempic上季生意額為284.08億丹麥克朗(約316.72億港元)，按年增長46.42%。

要留意的是，官網表明它在協助12歲或以上過重或癡肥人士的角色，乃配搭「降低卡路里的膳食計劃」和「運動增加」，即離不開「減肥須忍口做運動」的定律。

禮來參戰 料奪逾1/3市佔

禮來(Eli Lilly，美︰LLY)的GLP-1藥物「替爾帕肽」(Mounjaro)暫時像Ozempic和Rybelsus用來醫二型糖尿，惟公司7月下旬公布，該藥在治療減肥的測試平均減重26%(同樣要調整生活習慣)，為同類療法後期臨床測試最強的數值，因此被視為Wegovy未來最大勁敵，高盛估計2030年前可望拿下超過三分之一的處方減肥藥市場份額。

禮來同日亦公布季績，9月底止季度收入按年增長36.83%至94.98億美元，其中「替爾帕肽」收入按年增長6.52倍至14.09億美元，首9個月累計進帳29.57億美元(約230.68億港元)。

不過，禮來為了開拓減肥藥市場大舉併購，其中7月吞併了Versanis Bio，因此公司要為一連串併購對象的在研項目研發開支入帳，拖累上季經調整純利按年倒退94.7%至9,480萬美元，並因此將2023年全年經調整每股純利指引調底到6.5至6.7美元，減幅達到3.2美元，即3分1！

輝瑞對口服減肥藥進展守口如瓶

疫後業績「回塘」的輝瑞(Pfizer，美︰PFE)其實有一個秘密武器Danuglipron，它也是GLP-1減肥藥，但口服，對注射藥Wegovy和Mounjaro的潛在威脅不用贅言。輝瑞管理層周二(10月31日)被分析員連番追問下仍守口如瓶，僅稱IIb期臨床測試數據預計年內到手。

小知識︰GLP-1是甚麼？

炒得沸沸揚揚的GLP-1減肥藥是甚麼？它是一種人體腸道分泌的賀爾蒙，全稱為「Glucagon-like Peptide 1」(胰高血煻素樣肽1)，原理是抑制胃部排空，並且促使屬於中樞神經之下視丘產生飽肚感，繼而抑制食欲，控制體重。

GLP-1起初用來治療糖尿病，事緣食物會刺激腸道分泌GLP-1，進而根據血液葡萄糖濃度的上升程度，促進胰臟β細胞分泌眾所周知用來抑制血糖濃度的胰島素。由於GLP-1的作用依賴血中葡萄糖濃度而定，很少會帶來低血糖的副作用。也可以說，GLP-1只對高血糖患者有降低血糖的功用。