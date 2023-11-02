香港寬頻去年盈轉虧　高息累融資成本飆升

楊主光(右三)、何達(右一)

楊主光坦言，經營成本大幅上升，故未來提供服務增值的同時，會收取較為合理的月費。企業解決方案方面，透露手頭新訂單預期有超過40億元，目標於未來六個月轉化為營業額。

集團期內企業客戶數目按年跌約4%，他指，因不少中小企客戶結業而終止服務。截至6月底，公司住宅方案市佔率達34.5%，企業方案市佔率則達37.9%，具競爭力。

香港寬頻持股管理人兼企業方案行政總裁何達補充，隨着內地經濟復甦及沒有封城，公司於內地的業務復常，相信明年的增長勢頭勝今年。

何氏指，公司今年公司加強內地技術團隊的資源，並專注在下一代網絡設施建設、網絡安全及IT安全，及加強與業務夥伴合作，同時在大灣區和華東部署更多銷售資源，以擴大覆蓋範圍。