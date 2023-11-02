ISC2：全球網絡安全勞動力缺口高達400萬

網絡安全組織ISC2估計，全球網絡安全勞動力已達到550萬人，較2022年增長8.7%，相當於新增44萬個工作職位。其中，亞太地區相關勞動力有12%的增幅，達到96.02萬人，創研究紀錄新高。不過，該組織指，目前全球網絡安全勞動力缺口同時達到歷史新高。

研究指，全球額外需要400萬名專業人員來保護數碼資產。形勢在亞太地區更加嚴峻，2023年的勞動力缺口按年增長23.4%，達到270萬人，意味着亞太區需要近2.78倍數量的人才方能滿足需求。

近日香港發生多宗針對不同組織的大規模黑客入侵事件，惟研究同時發現只有26%的香港受訪者表示他們的網絡安全團隊在過去12個月曾經歷資源或人員削減，暗示大多數組織和企業仍需要在應對潛在網絡攻擊方面花更多功夫。

研究破紀錄地訪問全球14,865名網絡安全專業人員，發現經濟不穩定性、人工智能、碎片化的監管制度和技能缺口等都是他們正面對的新挑戰。51%的香港受訪者認為人工智能(AI)和區塊鏈等新興技術將是他們未來兩年的最大挑戰，僅僅低於美國的受訪者(53%)。此外，網絡安全行業正面臨充滿危機的環境和考驗，69%香港網絡安全專業人員表示當前的環境是過去5年來最具挑戰性的。