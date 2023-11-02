錦英苑三房自由市場500萬沽　6年仍帳蝕50萬

資助房屋再錄蝕讓。馬鞍山錦英苑三房單位，已補價自由市場減價至500萬元沽出，呎價約7,752元，約6年帳面蝕50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角慧雲峯高層A室，實用面積約740方呎，套三房設計，成交價1,400萬元，呎價約18,919元，單位於兩個月前叫價1,550萬元，減價150萬元成交。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌逸意居2座中層F室，實用面積約837方呎，套三房及多用途房間隔，原業主早前叫價約1,668萬元，換樓客議價後以1,580萬元成交，呎價約18,877元。

●美聯施志剛稱，鰂魚涌康怡花園剛錄得11月份首宗成交，為E座高層5室，實用面積約596方呎，三房間隔，原業主近期叫價約850萬元，議價後以約783萬元成交，呎價約13,138元。

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九龍區

●世紀21家天黎振傑表示，奧運站柏景灣6座中層B室，實用面積約848方呎，望海景，以1,889萬元成交，呎價約22,276元，原業主於2006年8月以728萬元購入，持貨約17年帳面獲利1,161萬元。

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新界區

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山居屋錦英苑D座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，放盤3個月，已補價自由市場叫價530萬元，累減30萬元，減幅約5.7%，獲買家以500萬元承接，呎價約7,752元，約6年帳面蝕50萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區10月共錄約46宗二手買賣，按月升約兩成多，當中約9宗屬施政報告後錄得，其中聽濤雅苑6座高層F室，實用面積約733方呎，套三房間隔，開價約880萬元，議價後以828萬元易手，呎價約11,296元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山聽濤雅苑6座高層F室，實用面積約733方呎，三房連儲物室間隔，放盤4個月，叫價900萬元，累減72萬元，獲買家以828萬元承接，減幅約8%，呎價約11,296元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔5座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，議價後最新以743.8萬元易手，呎價約14,556元，原業主於2009年5月以298萬元購入，持貨約14年帳面獲利445.8萬元。

●香港置業唐榮花稱，將軍澳新都城2期1座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以約635萬元放盤逾1個月，終獲同區客接洽，議價後減價約65萬元，以約570萬元成交，呎價約15,702元，低市價約6%，約4年帳面仍賺約30萬元。

●美聯謝建業指，將軍澳富麗花園1座低層B室，實用面積約556方呎，原則三房間隔，施政報告出台後買家即時還價承接，成交價538萬，較原叫價議減約6.5%，呎價約9,676元。

●美聯吳偉文稱，上水皇府山7座中層A室，實用面積約723方呎，套三房間隔，早前以920萬元放售，獲區內分支家庭洽購，議價52萬元，以868萬元沽出，呎價約12,006元。

●美聯陳鋒指，元朗YOHO Town第1座高層A室，實用面積約516方呎，三房間隔，早前以750萬元放售，獲睇好後市外區換樓客議價72萬元，以678萬元承接，呎價約13,140元。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭7座低層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，外區首置客見單位附設裝修，原業主又加大議幅，累積減價45萬元，上述買家考慮到有親友居於同一屋苑，日後方便互相照應，以455萬元購入自住，呎價約11,942元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑A座高層16室，實用面積約598方呎，三房間隔，有裝修，原業主計劃套現換樓，增加議幅累積減價達40萬元，首置客決定以420萬元購入自住，呎價約7,023元，稍低市場價。

●中原范德輝表示，青衣翠怡花園7座高層H室，實用面積約495方呎，三房間隔，7月開價738萬元，多番降價後，以598萬元沽出，呎價約12,081元，新買家為外區客，需要家人幫忙照顧小朋友，故搬到同區。

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