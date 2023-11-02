螞蟻集團向數碼港社群成員提供雲資料庫支持計劃

螞蟻集團宣布，將通過螞蟻數字科技和OceanBase，向數碼港社群成員提供「金融科技周特別優惠」及「雲資料庫支持計劃」。螞蟻集團於早前10月加入數碼港的「數碼港科技網絡」(Cyberport Technology Network, CTN)。

加入CTN後，螞蟻數字科技和OceanBase將向數碼港社群成員提供「金融科技周特別優惠」及「雲資料庫支持計劃」。 其中，螞蟻數科將提供價值約200萬元的「金融科技周特別優惠」，覆蓋多種Web3產品及服務。

與此同時，作為一款易用性強、可拓展的原生分布式資料庫，OceanBase將聯合阿里雲，推出「雲資料庫支持計劃」，即日起至明年三月，為數碼港社群成員提供專用的沙盒環境，讓他們在阿里雲上體驗OceanBase分布式資料庫的產品特性。 活動期間，頭10名訂閱的企業，可得到價值約5,000元一個月的免費試用期及免費技術支援和諮詢服務。

螞蟻集團資深副總裁陳磊明表示，期待通過這次合作，與香港本地科技社群分享螞蟻集團在電子支付、數碼科技等領域的專業技術知識和經驗，助力本地企業更廣泛地應用科技創新，加速數碼轉型。