方保僑：虛銀可探索AI提升保安系統　要提升公眾防騙意識

銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組於「香港金融科技周2023」主持論壇，就虛擬銀行的網絡安全方面展開討論，以加強公眾對虛擬銀行強大的安全基礎設施及穩定系統的了解。專責小組主席賴曉瑩、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛及高偉紳律師行顧問律師余絢雯出席論壇。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，虛擬銀行致力運用創新科技提供安全、方便的銀行服務， 例如各虛擬銀行廣泛使用電子化認識你的客戶(eKYC)技術，現時已頗為成熟。即使虛擬銀行 在網絡基建投入大量資源，保障系統穩健，但公眾的防騙意識仍至關重要，才能應對日新月異的行騙手法。

另外，香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛指，網絡安全教育是長期工作，應從青少年着手。年輕人接受能力強，可考慮從小學開始宣揚反詐騙資訊，讓青少年盡早具備相關意識。

展望未來金融科技發展，方保僑表示，虛擬銀行亦可探討如何進一步利用人工智能(AI)提升保安系統。專責小組主席賴曉瑩表示，目前虛擬銀行已為客戶提供方便及安全的銀行服務，亦可及時偵測和預防欺詐活動，確保用戶帳戶安全。專責小組期望透過更多推廣活動，令公眾更了解虛擬銀行的特點，相信隨着公眾對虛擬銀行加深認識，虛擬銀行將更為普及，有助實踐普惠金融， 並進一步推動本港金融科技發展。