新盤連環出擊！兩項目預告月內登場

全新盤列隊登場，同日有兩個項目預告月內出擊。天水圍項目首度披露戶型分布，長沙灣重建項目開始軟銷。至於兩個將於周六公開發售的市區盤，均於周五(3日)截票。

●天水圍YOHO WEST戶型分布首度曝光

●長沙灣西洋菜北街重建項目

●香港仔澄天暫收逾500張入票

●啟德海灣第1期暫錄超額逾7倍

●馬鞍山雲海別墅洋房6,466萬元招標沽

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期12伙兩房戶減價5%

●屯門掃管笏凱和山聯同美聯物業推優惠

●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶呎價約22,097元

●長沙灣睿峰今年2月至今累售117伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新沽出東翼26樓D室，實用面積499方呎，屬兩房間隔，成交價約1,569萬元，呎價約31,449元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售117伙，套現金額近14億元。