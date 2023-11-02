新盤連環出擊！兩項目預告月內登場
2023年11月02日 22:04
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全新盤列隊登場，同日有兩個項目預告月內出擊。天水圍項目首度披露戶型分布，長沙灣重建項目開始軟銷。至於兩個將於周六公開發售的市區盤，均於周五(3日)截票。
●天水圍YOHO WEST戶型分布首度曝光
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，於周四(2日)首度披露戶型分布，主打的兩房戶型佔整體逾一半，部署11月內推售。新地代理總經理胡致遠表示，項目由4座住宅大樓組成，設有第2A座、2B座、3A座及3B座，共提供1,393伙。戶型可細分成10類，涵蓋開放式至三房間隔，部分戶型設儲物室或化妝室。開放式戶實用面積由約300方呎起。
●長沙灣西洋菜北街重建項目
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街重建項目，周四(2日)公布部署最快本月下半月或下月初推售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目主打的一房及兩房戶型佔全盤逾一半，將盡快啟動推盤工作。他指出，項目由兩座住宅大樓組成，提供492伙，預計關鍵日期為2025年9月30日。樓盤毗鄰主教山，旺中帶靜，可遠眺獅子山，定價將參考太子及長沙灣一帶住宅。
●香港仔澄天暫收逾500張入票
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，收票數字節節上升。截至周四(2日)下午4時，項目錄得逾500個認購登記，按周六以價單發售的85伙計，暫錄超額認購近5倍。項目最新再錄得特色戶成交。該集團副主席楊政龍表示，最新再沽出5樓B室平台特色戶，實用面積247方呎，成交價459.42萬元，呎價為18,600元。該盤於48小時內共錄得3宗特色戶成交。至於，即將公開發售的單位將於周五(3日)下午4時截票。
●啟德海灣第1期暫錄超額逾7倍
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，截至周四(2日)下午，累計已接獲約1,800張入票，按周六公開發售的212伙計，暫錄超額認購逾7倍。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，施政報告提出外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排，吸引大批專才參觀啟德海灣示位。為配合項目銷售部署，中原地產及中原按揭為買家提供置業按揭優惠。
●馬鞍山雲海別墅洋房6,466萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周四(2日)以招標形式售出Plumeria Avenue 3號洋房，實用面積2,811方呎，屬三房兩套間隔，連919方呎花園，成交價6,466.3萬元，呎價約23,004元。項目過去一個月內累售共8座洋房，套現近5億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期12伙兩房戶減價5%
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(2日)修改兩張價單，將12個單位的定價劃一下調5%。據價單顯示，上述12伙全屬兩房連衣帽間間隔，實用面積473及474方呎，原本定價為746萬至772.7萬元，最新已改為708.7萬至734.1萬元，扣除7%折扣後，最新折實價介乎659.09萬至682.71萬元，折實呎價由13,934元起。
●屯門掃管笏凱和山聯同美聯物業推優惠
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(2日)公布聯同美聯物業向新買家送出置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起今年11月30日期間，凡經該行購買上述樓盤一手單位的首10名買家，將可獲贈價值約5,000港元的「雙人日本東京旅遊禮劵」置業賀禮，名額10位，優惠總值約5萬港元。
●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶呎價約22,097元
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(2日)以494.98萬元售出B座11樓B8室，實用面積224方呎，開放式戶，呎價約22,097元。
●長沙灣睿峰今年2月至今累售117伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新沽出東翼26樓D室，實用面積499方呎，屬兩房間隔，成交價約1,569萬元，呎價約31,449元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售117伙，套現金額近14億元。