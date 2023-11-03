東方日報B1：聯儲勢續凍息　美匯失色

美國聯儲局最新一次議息會議決定凍息，聯邦基金利率目標維持在5.25至5.5厘，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾未有否定進一步加息的可能，但亦提到金融及信貸條件已經收緊，保留其一貫模稜兩可的立場，又指目前無法判斷貨幣政策的緊縮程度是否已經足夠。不過，市場似乎普遍認為加息周期已經見頂，12月繼續凍息的機會高達八成。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場定價顯示聯儲局下月不加息的機率達到80.1%，而加息0.25厘的機會只有19.9%。由於對未來進一步加息的預期降溫，美元匯價及美債孳息率亦有所回落，美匯指數周四略為回吐至106.16；10年期美國國債孳息率一度低至4.708厘，已較此前5厘以上的高位顯著回調。

債息向下的另一原因，在於美國財政部宣布放緩10年期及30年期國債的發行計劃。該部門在下周的季度再籌資國債拍賣中，將出售1,120億美元的國債，略低於上個季度拍賣的總額1,140億美元。考慮到長期債息上升會導致財政部新發國債的融資成本增加，減少發長期債務，亦等於減少未來潛在的還款利息支出。

另邊廂，債息的動向亦牽引着聯儲局的政策決定。鮑威爾於議息後的記者會上表示，留意到「較高的長期美國債孳息率、堅挺的美元和較弱的股市表現所導致的金融環境緊縮」，稱這些因素可能對未來的利率走勢產生影響。

不過，他認為考慮上述因素之前，首先要滿足兩大前設條件，一是金融環境緊縮的情況需要持續下去，而不是反覆波動。第二則是長期債息上漲需要受多重因素推動，不能單單是因為市場被聯儲局的政策行動預期左右，否則假如局方不貫徹收緊貨幣政策，債息就會重新下跌。

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，聯儲局在是次會議上決定不加息，這顯示對可能出現金融狀況過度緊縮的擔憂。如果金融狀況維持在收緊環境，現時通脹放緩、下降的薪酬升幅及通脹預期降溫的趨勢，都是暫停加息的有利條件。

美股3大指數周四早段做好，道指曾升406點，報33,681點；標指升66點，報4,304點；以科技股為主的納指升198點，報13,259點。

另外，美國上周首申領失業救濟人數為21.7萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為181.8萬人。

至於經濟前景方面，鮑威爾指目前經濟增長強勁，但預計將放緩；未來一到兩年的潛在增長將超過趨勢水平，這或足以證明加息是合理的。

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig表示，考慮到美國仍有能力實現「軟着陸」，故對股市持中性態度，但偏好於優質、有能力維持利潤率的公司。不過，他仍較看好債市的吸引力，預期未來數月國債孳息率將會回落(即債價將會上揚)。