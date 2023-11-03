【東方日報產評】美經濟變數甚多　金融市場勢翻波

美國聯儲局近次會議一如預期未有調整利率，主席鮑威爾明言，現階段並沒有討論減息問題，而市場的解讀是，美國利率上升周期已近頂，12月會議加息機會降至僅兩成。理論上，美國明年進入大選年，拜登政府留有一手，待明年下半年啟動減息周期，以力挺經濟爭取選票，是合理推斷。但問題是，眼前美國經濟強勁的情況所依靠的特殊因素已到尾聲，隨着中美博弈不斷升級，全球供應鏈大變，美企利潤受挫，非但通脹未能言見頂，經濟衰退的風險亦揮之不去，最怕是聯儲局再一次誤判，經濟軟着陸不成，還令環球金融市場翻波！

其實，早在2021年第四季，美國經濟初露通脹上升苗頭，但美國財金官員與聯儲局大員異口同聲向市場派定心丸，指通脹只是暫時性，選擇「躺平」不作為。可後來的發展證明通脹重臨，並非短暫現象，更高速上升，加上去年爆發俄烏戰爭，令能源價格大幅波動，致使聯儲局要一改貨幣政策，激進加息遏止物價升勢。

雖然今年第三季，美國經濟數據比預期強勁，似未受去年以來的加息潮所打擊，惟這好大程度與疫情期間的超額儲蓄等因素有關。隨着時間過去，美國人口袋裏的錢不斷縮水，所謂的消費韌性能維持多久，不無疑問，尤其是支持着美國富裕家庭消費的美國樓市和股市，如今都高處不勝寒，資產升值效應開始消退。

誠如鮑威爾所說，以巴衝突的影響不明。關鍵就是這場衝突演變下去，會否為整個中東地區帶來更大的不穩定因素。故對美國經濟而言，否定事件會造成任何影響，並不切合現實，但要判斷其實際影響，還得看事態發展，畢竟地緣政治風險演變莫測，這勢令通脹與經濟前景增添變數。

本月，中美元首終有機會坐低傾談兩國關係後向。此前美國加大了對中國的高端晶片制裁，更有研究顯示，單一龍頭美國晶片企業將因此而損失數以百億美元計的訂單。可見中美關係若持續惡化下去，對美企而言，顯然是一個噩耗，也直接讓美企和美股估值承受壓力。

以美債和美元近期表現可以推斷，市場的預期似乎是利率周期到頂，明年迎來減息周期。問題是，聯儲局對於判斷通脹與經濟發展形勢，尚未有明確的看法，若高息環境比預期快完結，甚至利率掉頭快速向下，說到底，對美國經濟而言不是好事，因背後的推動力，正是來自經濟衰退風險急升溫。

正正由於美國貨幣政策身處轉捩點，聯儲局好大機會保留政策靈活性，以拖字訣暫讓利率在更長時間維持更高水平。到底美國經濟的承受力有多大，還須拭目以待。投資者得提防，美國經濟形勢或於明年逆轉，令環球金融市場再掀巨浪。

如是者，全球資金加快多元布局，更重視區域協作等趨勢，會愈來愈明顯。排除出現實戰等極端因素，得耐心等待美元確認扭轉相對強勢的時點出現，伴隨的全球資金大挪移，將為全球經濟發展掀新局。