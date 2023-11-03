Shopify受惠AI助力、與亞馬遜合作　季績表現遠勝預期

由於嚴格的成本控制以及在其產品中使用人工智能(AI)來吸引更多商家，位於加拿大的電商服務公司Shopify第三季重拾盈利。在與亞馬遜合作建立了配送網絡後，Shopify的銷售額和盈利均超過了分析師的預期。

數據顯示，該公司上季收入為17.1億美元，按年增長約25%，超過分析師平均預期的16.8億美元。不包括單次項目的每股收益為24美分，遠高于預期的15美分。

該公司推出了全新的工具和產品，以在競爭激烈的電子商務業務中保持領先地位，同時也進行投資以更快的速度運送產品。其中包括在今年7月發布Shopify Magic，這是一套為商家提供的AI產品描述、虛擬助理、網上電子郵件行銷的全方位AI工具。同時，該公司的AI應用程式Sidekick協助決定庫存、促銷和行銷，幫助賣家減少對第三方軟件的依賴。

8月下旬，該公司達成了一項協議，允許其平台上的商家使用亞馬遜的「Buy with Prime」服務來運送包裹。

Shopify財務總監Jeff Hoffmeister在9月的一次會議上表示，對於需要協助選擇商品組合和地理擴張的賣家來說，AI工具將成為一種「超級力量」。