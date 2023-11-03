富途陸秉鈞：比亞迪業績靚爆鏡　股神竟「贈慶」！

本次業績值得關注的亮點之一，是它的環比增長。在投資者顧慮內地第3季的消費情況下，比亞迪仍然在第3季實現明顯的環比增長，銷售增長達到雙位數字的15.86%，扣除非經常收益的淨利潤也達到57.49%的增長。比亞迪汽車銷售在全國的市佔率上升至35%，較2022年增長6%。這多少能反映比亞迪管理層的經營能力強，能在行業周期較好的情況下做得比同業出色。

比亞迪上半年的全球新車銷量同比增長全球新車銷量環比增長17％，達到824,000輛，累積今年已經超過了200萬輛達到208萬輛。距離全年銷售目標300萬輛尚餘92萬輛的距離。不論是從去年第4季的環比增長的26.9%還是以今年前3個季度的環比平均增速22.3%來計算，今年最後一個季度的單季度銷量都得出突破100萬輛的結果。相信全面超越全年銷量目標是大概率事件。事實上，公司最新公佈的10月份乘用車相關數據，不論是生產量和銷售量，都成功達到30萬輛，締造了公司新的里程碑。

第三個亮點是毛利率。本次毛利率進一步上漲至22.12%%，繼續領先定位較高階的Tesla的17.9%毛利率更高，令市場關注。主要是隨著汽車交付規模增長，規模經濟效應開始浮現，加上上游原材料成本下降，讓成本實現了成本控制的功勞。

不過，業績「100分」，仍然不減巴菲特減持的「決心」。就在業績公布後的一天，聯交所資料顯示，巴郡於10月25日再次減持，持股比例由8.05%降至7.98%。雖然減持日子早於業績公布之前，但由於汽車行業及公司每月都會公佈銷售數字，相信以巴群團隊數十年來的分析能力來說，必然會猜出業績不會太差。那為什麼巴菲特仍然選擇減持呢？巴菲特和芒格一直沒有給於解釋。但這裡我個人認為有兩點。

首先，汽車股較偏向周期行業，儘管新能源汽車銷售過往增速快，但也會逐漸和經濟環境同步。比亞迪管理層的經營能力強，能在行業周期較好的情況下做得比同業出色，但並不代表能逆周期維持增長，2017年當年就是一例。當年公佈風光的業績後，接下來兩年業績出現明顯倒退，當時候股價近乎腰斬，讓巴群在比亞迪身上回吐了不少利潤出來，見財化水。現在比亞迪已經算是上升周期美好時光的後段了，在相信周期股離不開周期的巨輪下，業績再漂亮也難抵得上主流環境下滑的周期（這裡筆者說的「下滑」並非指行業出現倒退，而是指缺乏增長動力），巴群選擇高位套現，似乎變得合理；其次，全球汽車業已經開始陷入價格戰的局面，在第2季度開始展開帶頭帶起減價戰的TESLA，給予一眾同行巨大的價格壓力。

事實上，在比亞迪2023年半年度業績會議上，王傳福曾表示，比亞迪未來3-5年會打價格戰，或者在細分領域打價格戰。11月1號，比亞迪對旗下5款車型推出優惠活動，優惠幅度在5000元到1.8萬元不等。若果競爭情況進一步加劇，將會為來年的比亞迪增長帶來一定的挑戰，最終會影響到比亞迪的毛利率。當然，還有中美之間影響了供應鏈這類大家一下子就能聯想到的點筆者就不累贅了。

上一次我於9月份點評的時候，股價約在247元附近，恒指則為18,100左右；現在11月1號，股價當天收盤則為233.2，恒指為17,102，股價比當時候還低了一點，但並不算差，只是與大市同步。亦因此，儘管巴群的減持行為市場都已習慣，沒有顯著下跌，但在資金對大環境氣氛和對行業未來發展預期的影響下，優秀業績不能為股價帶來更多的「鼓勵」，相信比亞迪在今年餘下時間只會在200至260元這範圍作中線橫行，中短期未必能顯著上升。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)