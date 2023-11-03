道指漲564點　油價高收逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.69%，報106.15；港匯見7.824；離岸人民幣(CNH)報7.3278；美元兌日圓處150.51；歐元報1.0616，英鎊報1.2191。金價處1,984.99美元。布油報86.94美元，紐油報82.52美元。比特幣(Bitcoin)跌1.4%，報3.49萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報33,839點，升564點或1.7%；標指收報4,317點，升79點或1.89%；納指收報13,294點，升232點或1.78%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,391點，升161點或0.93%。

●11月恒生指數夜期收報17,455點，升162點，高水224點，成交17,325張。

●紐約期油收報每桶82.46美元，升2.02美元或2.51%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.85美元，升2.22美元或2.62%。

●紐約期金收報每安士1,993.5美元，升6美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,446點，升104點或1.42%；德國DAX指數收報15,143點，升220點或1.48%；法國CAC指數收報7,060點，升128點或1.85%。

●英倫銀行維持基準利率不變，符合預期。

●蘋果公司收入連跌4季，為22年最長。

●美國30年期按揭利率回落至7.76厘。

●美國9月工廠訂單按月增2.8%，勝預期。

●美國上周新申領失業救濟人數增至21.7萬，多於預期。

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