亞盛醫藥兩款產品多項臨床進展將在ASH年會展示

耐立克在多種實體瘤和血液腫瘤治療領域具有廣闊潛力。亞盛醫藥將口頭報告該品種治療第一代和第二代酪氨酸激酶抑制劑(TKI)耐藥的慢性髓細胞白血病慢性期(CML-CP)患者的隨機對照註冊性II期研究最新進展。另外一項口頭報告將展現耐立克聯合維奈克拉和低強度化療治療初治Ph+ ALL患者的II期臨床試驗早期結果。另外，耐立克海外臨床研究試驗的最新進展也再次將在本屆ASH年會上以壁報展示的形式公布。

APG-2575是亞盛醫藥自主研發的新型口服Bcl-2選擇性抑制劑，在多種血液腫瘤和實體瘤治療領域具備廣闊的治療潛力。APG-2575將在此次ASH年會上展示的治療慢性淋巴細胞白血病(CLL)患者的數據再次證明，該品種在既往接受過深度治療、且BTK經治的CLL患者中療效顯著且耐受性良好。