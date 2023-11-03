蘋果收入連跌4季 又靠iPhone力頂 一項產品佗衰家...

蘋果公司(Apple)公布7至9月第四財季業績，收入894.98億美元，按年跌1%，超過市場預期的892.8億美元，不過為連續四季下跌；純利漲11%至229.56億美元；每股盈利1.46美元，好過預期的1.39美元；毛利率45.2%，同樣好過預期的44.5%。

不過，在高管暗示該公司可能不會在假期季度恢復增長後，蘋果股價在市後延長交易時段跌3.39%，報171.55美元；全日則收報177.57美元，升2.07%。

蘋果是次未有提供業績指引，不過財務總監Luca Maestri表示，公司預期10至12月的季度收入與去年同期相若。蘋果又指今年的12月較去年少了一周。分析師預期該季收入1,229.8億美元，料將使蘋果最重要銷售季度恢復約5%的按年增長。

產品方面，iPhone銷售升約3%至438.05億美元；服務收入增長約16%至223.14億美元；但不少產品銷售下滑，Mac機收入勁跌34%至76.14億美元；iPad收入挫10%至64.43億美元；穿戴設備及家居產品等收入跌約3%至93.22億美元。

地區收入方面，多個地方收入向下，大中華區跌約2%至150.84億美元；日本收入也跌約3%至55.05億美元；歐洲及亞洲其他地方均跌約1%；美洲銷售按年升1%至401.15億美元。

行政總裁庫克表示，iPhone 15於9月推出時，銷售好過去年同期的iPhone 14，價格更昂貴的Pro及Pro Max iPhone在需求強勁下，供應受到限制。

Mac機及iPad銷售下降，Maestri警告指，預期銷售會有雙位數跌幅。不過庫克表示，認為Mac機於10至12月的季度銷售會好轉，因為新推出的Mac機配置M3晶片，又指整體個人電腦(PC)市場充滿挑戰。

蘋果的服務收入是一個亮點，服務包括iCloud儲存和Apple Music等網上訂閱，以及AppleCare的保養服務。庫克表示，包括App Store銷售、廣告、iCloud、支付服務和Apple Music在內的服務組合的季度表現良好，並創下蘋果紀錄，顯示持續增長。「每項主要服務都創紀錄。」

此外，蘋果表示，將支付每股24美仙的股息，並表示該公司季內已耗資250億美元用於回購股份及派發股息。