耶倫：中美經濟脫鈎不現實　亞洲國家毋須選邊站

外媒報道，美國財長耶倫試圖向亞洲國家保證，美國對華態度不會導致全球經濟災難性分裂，迫使亞洲國家選邊站，又指中美經濟完全脫鈎根本不現實，尤其是考慮到亞洲供應鏈的複雜性，以及該地區與中國的深層經濟聯繫。

她在一場演講中表示，如果兩國經濟完全分離，或者包括印度太平洋地區國家在內的各國被迫選邊站，將對全球產生重大負面影響，美國對這樣一個分裂的世界及其災難性影響毫無興趣。

耶倫稱，相反，美國正透過投資國內製造業，以及加強與包括印太國家在內的全球盟友及合作夥伴的聯繫，尋求與中國的經濟聯繫去風險化及多樣化。

她表示，美國不會在國家安全行動上妥協，但目標是維持這些行動有明確針對性，而不是為了扼殺中國的增長，並指拜登政府致力擴大與印太地區國家的貿易及投資，並在亞太經合組織(APEC)會議之前強調該地區的戰略重要性。她稱，加深與印太國家的經濟聯繫，將有助提高美國供應鏈的韌性，並為美國出口開拓一個充滿活力且不斷增長的市場。

耶倫又指，與包括越南在內的印太國家的經濟交往，對加強美國的供應鏈安全至關重要，以避免發生全球擺脫疫情後出現的瓶頸及短缺，並再次表示希望透過「友岸外包」(friend-shoring)，或利用可信賴盟友作供應來源，實現供應鏈多樣化，同時指透過與印太國家合作實現韌性，意味印太經濟體也能從中受惠。