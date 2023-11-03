李偉傑：汽車之家數據產品與新能源業務增長強勁

在第三季度，汽車之家的總營收達到19.1億元人民幣(下同)，按年增長3.4%。調整後的淨利潤為6.04億元，並且淨利潤率達到31.7%的較高水平。這表明公司在實現業務增長的同時，也能夠有效地控制成本和提高利潤能力。

在業務方面，汽車之家在線營銷及其他業務方面的營收按年增長25.2%，佔收入比重提升至31.4%。其中，數據產品保持強勁的增長勢頭，營收按年增長超過30%。同時，公司通過不斷拓展與新能源車企的合作，使來自新能源品牌的營收按年大幅提升近70%。顯示出汽車之家在多個業務領域都取得了顯著的增長，並且能夠適應汽車行業轉型升級的趨勢。

汽車之家董事長兼CEO龍泉表示，公司將專注於抓住新能源和數字化帶來的重大機遇，支持合作夥伴的業務轉型，延伸服務範疇，打造貫穿「看車-買車-用車-換車」生態圈的全鏈路一站式服務體系。這意味著汽車之家將不僅限於傳統的汽車資訊提供，而是致力於為用戶提供從購車到使用服務的全方位支持，從而實現公司的長期成長。

此外，汽車之家在業務發展方面也取得了一系列的成就。公司加速推進內容生態建設，提升平台的影響力，並實現了用戶流量的創新高。在創新業務領域，汽車之家持續探索多元業態融合，構建高效協同的業務模式。同時，公司升級了數字平台的基礎能力，提升多項產品價值，為經銷商數據化轉型提供了驅動力和保障。

值得一提的是，汽車之家在新能源領域也取得了重要突破。公司推出了新能源線下體驗店，並與天天拍車展開合作，通過汽車之家能源空間站充分發揮新能源汽車的銷售和服務。這些舉措有助於滿足市場對新能源汽車的需求，並為公司帶來額外的收入和增長機會。

總體來說，汽車之家作為中國領先的汽車互聯網服務平台，通過不斷創新和業務拓展，實現了持續增長的業績。公司在數據產品和新能源業務領域表現出色，並且在業務發展和合作夥伴關係方面取得了重要的成就。汽車之家將繼續致力於提供更全面的服務，滿足用戶和市場的需求，並在汽車行業中保持領先地位。14天RSI走勢呈底背馳，可以現價水平分注買入，目標價63港元，防守位置在48元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)