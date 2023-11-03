賺到盡！亞馬遜用秘密演算法多賺78億元被起訴

全球最大網上零售商之一的亞馬遜(Amazon)被指透過秘密漲價演算法，多賺了10億美元(約78億港元)，被美國當局提出訴訟。

外媒報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)周四(2日)在一份新的法庭文件中指出，亞馬遜使用一系列非法策略來提高其網上零售利潤，其中包括一種演算法推高了美國家庭支付的價格，藉此多賺了10億美元。有關起訴始於9月，但許多細節一直被隱瞞，直至周四才在西雅圖地方法院對外公開。

據報，亞馬遜網上的超級商店擁有10億件商品，創建了一個內部代號為「尼斯計劃」的「秘密算法」，用來識別特定商品，預測其他網上商店會跟隨亞馬遜的價格上漲。起訴書指出，亞馬遜於2018年4月使用「尼斯計劃」，為顧客購買的超過800萬件商品定價，總價值近1.94億美元，隨後於2019年暫停。

FTC指出「尼斯計劃」的演算法是「不公平競爭方法」，因為它操縱其他網上商店提高價格，從而允許亞馬遜也這樣做。FTC接獲投訴，還指控亞馬遜試圖利用應用程式「Signal」的消失訊息功能，向反壟斷執法者隱藏有關營運的信息，並表示亞馬遜從2019年6月到2022年初，銷毀了該通訊。