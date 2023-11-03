【高盛推介】蘋果公司公布業績後回吐 好淡倉部署
2023年11月03日 10:54
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果公司(AAPL)昨日(2日)收市後公布業績，截至2023年9月30日的第四季，收入895億美元，按年減少1%，季度攤薄後每股收益為1.46美元，按年增13%，均高於市場預期。蘋果公司昨日繼續靠穩，收市升約2.1%，但在收市並在公布業績後股價跌超過3%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日獲小量資金轉向流入。淡倉於本周二錄得約300萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
由於業績在美股收市後公布，市場對業績的反應反映在盤後交易時段。香港投資者可以利用在港交所上市的相關認股證，更即時、更迅速對盤後消息作出反應。
蘋果購10042，行使價208美元，2024年4月23日到期，實際槓桿8.8倍，中期輕微價外。
蘋果沽10043，行使價150美元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.7倍，中期輕微價外。
字母公司及道指認股證條款：
字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.3倍。
字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.3倍。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿8.6倍。
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