海逸國際酒店集團榮獲亞太區旅遊名人堂獎

【營業資訊】海逸國際酒店集團憑藉優質的服務及住宿體驗屢獲殊榮。該集團於9月28日在泰國曼谷舉行的第32屆TTG年度旅遊頒獎典禮暨晚宴上榮獲TTG旅遊名人堂獎。TTG旅遊名人堂始於2002年，旨在表彰亞太區傑出的旅遊組織，以及他們在旅遊服務領域的卓越地位。海逸國際酒店集團已連續10次獲得旅遊業的認可而榮獲最佳本地連鎖酒店獎。

2023年該集團旗下的大都會海逸酒店和大都會服務公寓在上海普陀區開業，新增1,144間客房，令集團客房供應總數達到9,728間。兩家酒店均交通便利，毗臨上海真如地鐵站，距離熱門的新天地地區僅5站路程。

至於香港的都會海逸酒店，已完成以時尚為主題的客房裝修。其中一部分房間坐擁維港璀璨迷人的景致。隨着港鐵沙中綫開通，由酒店旁的紅磡站僅一站即可抵達灣仔的香港會議展覽中心，是會議及展覽客戶的理想選擇。

海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，在此向過去幾年支持集團的貿易夥伴和客戶表示誠摯的謝意。作為本地連鎖飯店，努力為各類的客人提供稱心滿意的服務。她續稱，藉此機會向所有致力於為客人提供優質服務的酒店同事說聲「謝謝」，並將繼續為所有旅客提供高品質的服務。海逸國際酒店集團是亞洲酒店業的重要成員，集團在香港及上海共管理13間酒店，提供豪華、舒適、優雅及經濟實惠的住宿體驗。