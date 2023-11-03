【高盛推介】騰訊上試300元　美團反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(2日)反彈，升約0.6%，今早(3日)發力繼續上升。開市隨即重上290元水平，高開約1.2%後升幅擴大，最高見299.2元的半個月高位。現報297.8元，升約3.2%。有券商料騰訊今年第三季總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。

美團昨日跌約0.9%，今早反彈。開市高開約0.9%，及後曾重上110元。現報109.9元，升約1.8%。有券商料美團今年第三季，收市按年增長21%；經調整經營溢利47億元人民幣，按年升87%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉本周二及本周三共錄得約1,110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約230萬元。

美團方面，好倉於近期獲資金連日吸納，本周一至本周四皆錄得資金流入，合共約1,230萬元。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿10.2倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.8倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿9.5倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.0倍，中年期、時間值損耗較低。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.4倍，最貼價條款、高敏感度。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿7.4倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.5倍，中短期、高槓桿。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.7倍，中長期、時間值損耗較低。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率14.4倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率9.6倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10.5倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.4倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比8.7倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率5.6倍。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。