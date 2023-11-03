財庫局：外地不少Web3公司有興趣來港發展

本港積極發展第三代互聯網(Web3)，財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，Web3是互聯網發展的重要變革，基於區塊鏈技術，具高透明度、高效、去中心化的特點，可以解決不少金融交易運作的難題，一方面降低成本，另一方面提升效率，認為有需要把握及擁抱Web3.0帶來的好處及機會，而港府也會走出來，多應用相關技術，以起帶頭作用。

他指，香港在虛擬資產、資產代幣化等方面發展快速，也有不同的應用場景，且早已將區塊鏈技術應用在實體經濟。舉例指，約5年前，保險業界在政府支持下，開發區塊鏈汽車保單認證系統MIDAS，透過區塊鏈技術，支持汽車保險認證，提高效率及降低風險；去年港府在金融科技周(FinTech Week)發行非同質化代幣(NFT)、去年底容許加密貨幣期貨交易所買賣基金(ETF)上市等，而今年2月發行的8億元代幣化綠色債券，正是結合綠色金融和金融科技的產物。

陳浩濂提到，現正與香港金融管理局及中國人民銀行數字貨幣研究所合作，在香港以數字人民幣作為跨境支付工具，並進行第二階段測試，期望在不同層面推動Web3.0或區塊鏈技術的實際應用。

他又指，早前與外國企業接觸所得反饋，外企認為香港具資金自由流動、普通法、簡單及低稅制等優勢，加上香港監管路徑清晰及可預見性，「不會有很大的驚喜(Surprise)」，突然改變監管規劃，讓企業可以安心在港發展業務。另外，許多歐洲的科技公司，特別是Web3公司有興趣來港發展，並藉此進軍亞洲及內地市場。

他強調，在監管方面，日後會根據市場狀況、最適發展，進一步完善監管框架，並會有充分時間諮詢業界，也會與業界溝通，確保了解未來做法及發展。