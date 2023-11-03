李令翔：「百分百擔保個人特惠貸款計劃」壞帳率有上升趨勢

按揭證券有限公司總裁李令翔在《匯思》撰文指出，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是非常時期下的紓困措施，在設計時已考慮到申請審批程序既要簡便快捷，也要防範濫用，在兩者之間作出合理的平衡。

兩年多下來，實際的累計壞帳率雖低於原本假設，但有逐漸上升趨勢，現時約為10%。壞帳增加並非意料之外，畢竟計劃下的借款人有一段時間失去了主要經常性收入，財務狀況較不理想。壞帳率將來的變化，將取決於香港的經濟環境、不同行業的復甦步伐和個別借款人的財務狀況等。

在貸款管理方面，按證公司與貸款機構有機制檢視拖欠還款的個案，如有合理理由相信借款人故意逃避還款責任，會採取必要行動，包括可能向借款人提出訴訟甚至向法院提交破產呈請。另外，若檢視個案時發現借款人有涉嫌違法的行為，例如懷疑使用虛假文書等，會與執法機構聯絡跟進。至於個別借款人如因持續失業或傷病等情況，出現真正困難而暫時未能還款，貸款機構會與他們商討債務緩解方案，盡量達致可行的還款安排。

總括而言，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」已完成使命，在疫情期間為有需要的人士提供了支援。當局會繼續與貸款機構合作處理貸款管理和債務追討等後續工作，盡量確保計劃涉及的公共資源得到妥善運用。