道期微升 比特幣跌1% 美將公布失業率
2023年11月03日 16:28
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美匯指數報105.982；港匯見7.825；離岸人民幣(CNH)報7.3218；美元兌日圓報150.39；歐元處1.0624；英鎊報1.2913。金價報1,987.18美元。油價微升，布油報87.32美元，紐油處83.06美元。比特幣跌1%至34,581美元。道指期貨升9點。
焦點數據：
20:30 美國 平均時薪
20:30 美國 就業參與率
20:30 美國 製造業就業人口變動
20:30 美國 非農業就業人口變動
20:30 美國 失業率
21:45 美國 綜合採購經理指數
21:45 美國 服務業採購經理指數
●恒生指數全日報17,664點，升433點或2.5%，主板成交超過909億港元。中生製藥、中升控股皆升逾8%。恒指全星期累漲265點，升幅1.52%，連升兩周；科指累升131點或3.44%，跑贏大市。https://reurl.cc/v68N1A
-富衛集團：首三季新業務價值按年增長21%。
-傳蔚來汽車將裁員達20%，官方稱無收到相關資訊，股價升6%。
-新股專輯：友寶在線炒高4成，每手帳賺2115元。
●滬深三大指數上升。滬綜指收報3,030點，升21點或0.71%；深成指報9,853點，升119點或1.22%；創業板指數報1,968點，升28點或1.47%。https://reurl.cc/WvV9EO
-內地10月財新服務業PMI升至50.4，惟遜預期。
香港經濟：
●香港10月PMI降至48.9，私營經濟持續轉差。
●會計師行料港今財年赤字達1316億，或再發債200億。
●積金評級：10月投資虧損2.56%，人均輸5900元。
●財庫局：外地不少Web3公司有興趣來港發展。
●樓價指數連跌3周，今年已跌近2%。
●萊坊：上季香港豪宅價格按季跌0.6%，新加坡表現更差...
●李令翔：「百分百擔保個人特惠貸款計劃」壞帳率有上升趨勢。
外地經濟：
●耶倫舌戰德魯肯米勒，為債券投資組合政策護航。
●耶倫：中美經濟脫鈎不現實，亞洲國家毋須選邊站。
●澳洲第三季零售銷售升0.2%，高於預期。
加密幣動向：
●「薯條哥」詐騙罪成，明年3月判刑，恐面臨逾百年監禁。
●Coinbase季度收入勝預期，惟交易量冧逾5成 股價市後挫4.7%。
●Coinbase：港監管機構針對虛擬資產監管清晰。
企業消息：
●蘋果收入連跌4季，又靠iPhone力頂，一項產品佗衰家...
●經濟差無損嘆咖啡意欲，星巴克上季多賺39%。
●賺到盡！亞馬遜用秘密演算法多賺78億元被起訴。