道期微升　比特幣跌1%　美將公布失業率

美匯指數報105.982；港匯見7.825；離岸人民幣(CNH)報7.3218；美元兌日圓報150.39；歐元處1.0624；英鎊報1.2913。金價報1,987.18美元。油價微升，布油報87.32美元，紐油處83.06美元。比特幣跌1%至34,581美元。道指期貨升9點。

焦點數據：

20:30 美國 平均時薪

20:30 美國 就業參與率

20:30 美國 製造業就業人口變動

20:30 美國 非農業就業人口變動

20:30 美國 失業率

21:45 美國 綜合採購經理指數

21:45 美國 服務業採購經理指數

-富衛集團：首三季新業務價值按年增長21%。

-傳蔚來汽車將裁員達20%，官方稱無收到相關資訊，股價升6%。

-新股專輯：友寶在線炒高4成，每手帳賺2115元。

-內地10月財新服務業PMI升至50.4，惟遜預期。

香港經濟：

●香港10月PMI降至48.9，私營經濟持續轉差。

●會計師行料港今財年赤字達1316億，或再發債200億。

●積金評級：10月投資虧損2.56%，人均輸5900元。

●財庫局：外地不少Web3公司有興趣來港發展。

●樓價指數連跌3周，今年已跌近2%。

●萊坊：上季香港豪宅價格按季跌0.6%，新加坡表現更差...

●李令翔：「百分百擔保個人特惠貸款計劃」壞帳率有上升趨勢。

外地經濟：

●耶倫舌戰德魯肯米勒，為債券投資組合政策護航。

●耶倫：中美經濟脫鈎不現實，亞洲國家毋須選邊站。

●澳洲第三季零售銷售升0.2%，高於預期。

加密幣動向：

●「薯條哥」詐騙罪成，明年3月判刑，恐面臨逾百年監禁。

●Coinbase季度收入勝預期，惟交易量冧逾5成 股價市後挫4.7%。

●Coinbase：港監管機構針對虛擬資產監管清晰。

企業消息：

●蘋果收入連跌4季，又靠iPhone力頂，一項產品佗衰家...

●經濟差無損嘆咖啡意欲，星巴克上季多賺39%。

●賺到盡！亞馬遜用秘密演算法多賺78億元被起訴。