螞蟻集團：實現可持續發展　須改變思維模式

市場愈來愈重視環境、社會及管治(ESG)發展，螞蟻集團資深副總裁兼首席可持續發展官(CSO)彭翼捷認為，實現可持續發展的關鍵，在於改變思維模式，從被動應對轉為主動發掘機遇，強調可持續發展必定是一個長期努力的過程，須做出一些「轉變」，而過程中有龐大發展機會，形容「綠色時代正在來臨，企業家不能錯過下一個iPhone時刻」。

她指，社會需要採取系統性方法來應對現在的挑戰，包括政策制定、標準制定、學術研究，以及企業的實際行動。對螞蟻集團而言，企業實現可持續發展的核心，是將商業價值與社會價值創造相結合。舉例指，公司一直努力解決中小企業融資難的問題，截至2022年底，已為5,000萬小微企業提供服務。

事實上，發展綠色金融，需要清晰、統一的法規和指標；區域合作和協調，以及培育人才。彭翼捷表示，在ESG治理方面，公司目前已搭建完善的ESG可持續發展組織架構，包括董事會ESG委員會、ESG領導小組、ESG顧問委員會和ESG辦公室。

她提到，在ESG戰略指引下，螞蟻每一個版塊的業務發展和科技創新，都會從商業價值和社會價值2個方向進行考察、評估和推進，並制定相應的組織體系和考核機制，予以保障。