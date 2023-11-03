中銀香港：今年在港大規模推廣數碼人民幣

該行稱，已完成商戶收單終端布局，首批300多家商戶門店已經可以受理數碼人民幣支付。同時亦將引入合作夥伴，共同拓展受理環境。在客戶北上消費的場景中，中銀香港在今年9月開始全面推廣數碼人民幣服務後，目前累計已有超過11,000名香港客戶成功開立數碼人民幣錢包。

該行中銀香港副總裁邢桂偉在「金融科技周2023」的一個論壇指出，該行搭建了完整的跨境交易鏈路及完成打通跨境資金通道，不僅可支持客戶以帳戶充值數碼人民幣錢包，亦支持其他本地合作銀行的客戶通過轉數快系統充值，讓北上客戶可使用該銀行數碼人民幣錢包進行線上、線下支付。

而為了適應本地客戶需求，實現完整的客戶旅程，該行數碼貨幣研究所、中國銀行和中銀香港三方聯動提供客戶登記、本地手機號碼開通、即時報價、雙幣種充值等多種服務客戶可全線上、全流程即時完成全部數碼貨幣交易。亦為商戶按需提供人民幣或港幣的資金清算。