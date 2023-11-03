黃仁勳：英偉達及全行兩年內料翻天覆地　AI未來Unbelievable

全球人工智能(AI)晶片龍頭英偉達(Nvidia)創辦人兼行政總裁黃仁勳表示，計算技術每10年將進步100萬倍，只需2年，輝達甚至整個行業都會面目全非，並用難以置信(Unbelievable)去形容AI未來。

黃仁勳出席惠普(HP)的網上節目時表達對AI前景看法，指現時是60年來第一次看到通用計算和AI兩種技術轉型同時出現，AI不同以往任何技術，因是所有其他技術的基礎，人類正因擁有智力才能發明出各種技術。

他指，通用計算誕生60年以來，開始出現向加速計算的轉換，通過並行計算，令GPU時代的算力較CPU時期大幅提升。神經網絡和深度學習的發展，亦讓電腦更快獲取知識，帶來電腦的智能化飛躍。

他續稱，傳統計算方式依賴預設的算法模型，缺少學習及理解能力，結合深度學習，系統可以對數據調整優化提升算力。兩者結合將帶來1+1大於2的效果，甚至會讓計算技術每10年進步100萬倍，2年內輝達乃至整個行業會有翻天覆地轉變。

不過，黃仁勳未有否定AI發展的潛在風險，但他指一項技術更新升級的過程，亦是提高安全性的過程，舉例指可能今天很願意開車，但是100年、50年，甚至10年前都不樂意。他指，即使現時的車速更快，看上去更危險，但同時應用提高安全性能的技術，AI是同樣道理。