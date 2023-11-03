內地電商大戰！阿里旗下淘天引入AI驅動產品

值得留意的是，淘天集團近月相繼引入人工智能(AI)驅動的產品，為消費者服務及商家工具升級，其AI智能助手「淘寶問問」自9月試運行至今累計試用人次超過500萬。另外，在促銷活動期間向商家免費提供10款AI工具，例如「模特圖智能生成」、「智能數據周報」及「官方客服機械人」等，提升商家生產力及降低內容生產成本，這些AI工具已被商家調用超過20萬次。

淘天集團首席執行官戴珊早前表示，淘寶天貓作為大型的消費平台，將是大型的AI應用試驗和孕育場，實現人工智能AI與電商的有機結合，能給品牌商家帶來更多生意增長的機會。

另外，旅遊預訂平台飛豬在10月24日至31日，成交額超過100萬元人民幣的旅遊商家數量，較去年活動首周增長近50%，其中1/3都是新商家和時隔3年回歸的商家。