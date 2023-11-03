西貢逸瓏海滙一房戶　持7年都蝕64萬沽

半新盤再錄蝕讓，西貢逸瓏海滙一房單位，減50萬元，以510萬元沽出，約7年帳面虧蝕64萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李炳全表示，香港仔金豐大廈低層G室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原先叫價608萬元，見同區新盤即將開售，減價40萬元，以568萬元沽出，呎價約12,822元，新買家為區內分支家庭。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角丹拿花園4座低層B室，實用面積約734方呎，套三房間隔，望樓景，今年7月放盤，原叫價為1,180萬元，減價170萬元，以1,010萬元成交，減幅約14%，呎價13,760元，呎價再度跌穿1.4萬元屬半年低位。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城11月3天已錄得兩宗買賣，屋苑12座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，原先開價640萬元，議價後減至608萬元易手，呎價約11,760元。

●香港置業翁嘉慧指，奧運站凱帆軒1座高層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔，享維港景，以約970萬元放盤約兩星期後，外區客議價後以約900萬元購入，呎價約19,190元，原業主持貨逾5年帳面獲利約25萬元。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙2座高層F室，實用面積約378方呎，一房間隔，望園池景，叫價560萬元，減50萬元至510萬元沽出，減幅約8.9%，呎價約13,492元，原業主於2016年11月購入，持貨約7年帳面虧蝕64萬元。

●中原張朗霆稱，將軍澳維景灣畔13座低層B室，實用面積約449方呎，一房間隔，望內園景，最初開價710萬元，降價77.2萬元或約11%，以632.8萬元易手，創屋苑同類型單位今年新低，約9個月跌價約16%，呎價約14,094元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山新港城K座高層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，叫價560萬元，近日終減價至540萬元成交，減幅約3.6%，呎價約14,876元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城2座南翼高層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，望山景，放盤10個月，叫價1,200萬元，終以1,138萬元沽出，減價62萬元，呎價約16,809元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城34座高層C室，實用面積約707方呎，套三房間隔，放盤兩個月，開價950萬元，終以898萬元成交，呎價約12,702元，原業主於2019年5月以1,138元購入，持貨逾4年帳面虧蝕204萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園3期峰景閣頂層單位，實用面積約787方呎，套三房間隔，享山景，放盤3年，叫價1,085萬元，大減240萬元，減幅約22.1%，獲買家以845萬元承接，呎價約10,737元。

●中原王勤學表示，元朗昨日(2日)單日連錄4宗買賣，尚悅新錄5座高層J室，實用面積約403方呎，兩房間隔，開價520萬元，累減52萬元，以490萬元沽出，呎價約12,159元，原業主於2017年6月以約488萬元買入，約6年帳面只賺兩萬元。

●美聯徐君寶指，元朗朗屏8號2座低層A室，實用面積約499方呎，兩房間隔，最新叫價650萬元，減價25萬元，外區換樓價以625萬元入市，呎價約12,525元。

●中原陳德孝表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，開價450萬元，議價後以449萬元易手，呎價約8,254元，新買家為同區上車客。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆麟苑I座中層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內首置綠表客，見原業主擴大議幅，獲減價25萬元，再考慮屋苑鄰近家人，方便日後互相照應，未補價第二市場以285萬元購入，呎價約5,144元。

●中原李建華稱，荃灣麗城花園2期7座中層E室，實用面積約668方呎，套三房間隔，開價688萬元，早前落價至638萬元，經議價後，再減22萬元，以616萬元沽出，呎價約9,222元。

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