新盤今銷售淡靜 日出康城連沽5伙最突出
2023年11月03日 22:01
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兩個市區新盤即將對疊，周六合共推售306伙，為樓市減辣後的首場新盤戰。大戰前夕，周五(3日)的一手交投量平穩，暫錄約12宗成交，當中日出康城項目連沽5伙，吸金逾3,688萬元。
●日出康城凱柏峰III單日沽5伙 吸金逾3,688萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，周五(3日)連沽5伙，成交價介乎624.48萬至777.52萬元，共逾3,688萬元。其中，3A座23樓F室，實用面積457方呎兩房，以763.68萬元售出，呎價約16,711元。
●香港仔澄天最終截收逾500張入票
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周五(3日)下午4時正式截票。消息指，項目最終截收逾500張入票，按明(4日)公開發售85伙計，超額認購近5倍。該集團副主席楊政龍表示，明日公開發售時，每名買家最多可購買2伙。同日亦將招標出售3伙連平台特色戶。
●啟德海灣第1期最終超額認購逾8倍
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，經過8日的收票階段，於周五(3日)下午1時已經截票。消息指，項目最終接獲逾2,000個認購登記，按明(4日)以價單形式發售212伙計，超額認購逾8.4倍。項目明日同步招標出售6伙。
●長沙灣西洋菜北街重建項目有望下周開示位
恒地(00012)發展的長沙灣西洋菜北街重建項目，周五(3日)預告加快推盤步伐。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，正加緊準備項目兩個交樓標準示範單位，有機會下周對外開放以測試市場反應。他續指，有望下周上載售樓說明書，該盤作為集團減辣後首個開售的樓盤，將會密切留意市場反應作部署，大機會於本月內開售。
●大埔白石角University Hill第2A期兩房戶823萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周五(3日)售出漾景閣第5A座8樓B2室，實用面積452方呎，兩房連儲物室間隔，以823.77萬元成交，呎價為18,225元。
●黃竹坑站晉環兩房售1,337萬 較兩年半平26%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(3日)沽出兩伙「減價貨」，共套現3,009.5萬元。當中，2A座33樓H室，為實用面積488方呎的兩房戶，成交價1,337.1萬元，呎價約27,400元。該單位原本於2021年5月曾以1,808.1萬元售出，當時呎價約37,051元，及後在上月底列明為交易終止，是日重新沽出，成交價較兩年半前低471萬元或逾26%。
●旺角利奧坊‧凱岸一房呎價約21,588元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，最新以600.16萬元售出1座21樓K室，該單位實用面積278方呎，採一房間隔，呎價約21,588元。
●內地專才斥1,213萬元購油塘親海駅三房戶
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，新近沽出1伙三房單位，為1座2樓A室，實用面積736方呎，成交價1,213萬港元，呎價約16,481元。據市場消息指，買家屬內地專才，因應施政報告為樓市減辣推出的「先免後徵」措施，加上鍾情能眺望維港海景的單位，故購入單位打算自住。
●將軍澳海茵莊園開放式戶售413.2萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周五(3日)沽出開放式單位，為1座29樓B6室，實用面積215方呎，成交價413.2萬元，呎價約19,219元。