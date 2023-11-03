新盤今銷售淡靜 日出康城連沽5伙最突出

兩個市區新盤即將對疊，周六合共推售306伙，為樓市減辣後的首場新盤戰。大戰前夕，周五(3日)的一手交投量平穩，暫錄約12宗成交，當中日出康城項目連沽5伙，吸金逾3,688萬元。

●日出康城凱柏峰III單日沽5伙 吸金逾3,688萬元

●香港仔澄天最終截收逾500張入票

●啟德海灣第1期最終超額認購逾8倍

●長沙灣西洋菜北街重建項目有望下周開示位

●大埔白石角University Hill第2A期兩房戶823萬元沽

●黃竹坑站晉環兩房售1,337萬 較兩年半平26%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(3日)沽出兩伙「減價貨」，共套現3,009.5萬元。當中，2A座33樓H室，為實用面積488方呎的兩房戶，成交價1,337.1萬元，呎價約27,400元。該單位原本於2021年5月曾以1,808.1萬元售出，當時呎價約37,051元，及後在上月底列明為交易終止，是日重新沽出，成交價較兩年半前低471萬元或逾26%。

●旺角利奧坊‧凱岸一房呎價約21,588元

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