東方日報B1：港私營經濟近一年最弊　樓價冧3周

香港經濟景氣仍然疲弱！標普全球公布，經季節調整後，10月香港採購經理指數(PMI)跌至48.9，低過9月的49.6，創近一年低，並連續4個月低過50盛衰分界線，反映私營經濟景氣再度轉差。接受標普訪問的企業更憂慮經濟的不確定風險升溫，加上業務競爭力不足，悲觀情緒更為強烈。另有會計師行預計，港府今個財政年度赤字進一步增加至1,316億元。

對於企業縮減經營活動，標普表示，主要是私營企業新增訂單量持續減少，特別是來自內地的訂單跌幅按月擴大，幸而整體的外貿訂單量已經回穩。企業減產幅度是一年最大，製造業的跌幅最為明顯，但整體仍算溫和。

隨着新訂單與產量緊縮，企業減少採購，相關跌幅乃去年4月以來最急，令庫存水平由升轉跌，反映企業正努力在需求減弱下消耗額外庫存；私營企業暫不填補僱員離職空缺，令10月就業水平略為下跌。

值得留意的是，原材料價格、運輸成本及員工薪資都上升，導致投入成本持續高企，遠高於長期平均值，反映價格通脹加劇，當中以批發及零售業首當其衝，服務業緊隨其後。不過，私營企業為了保留客戶及推動銷售，公司向客戶轉嫁成本的幅度變得有限。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡警告，私營企業利潤受壓的情況，指整體投入成本通脹進一步超越產出價格升幅，可能造成投資和就業削減，對企業年底業績增長難以樂觀；又指市場需求必須在未來數月好轉，才能重續企業的產出增長和經營信心。

私營企業對於未來一年的前景更悲觀之際，有會計行估計，截至明年3月底止本財政年度(即2023/24年度)赤字或高達1,316億元，超越上年度的赤字1,223.38億元之餘，亦遠高於港府最初估算的赤字544億元，主要原因是賣地收入較低；並且估算到明年3月底財政儲備會下降至7,032億元，較今年3月底的8,348億元縮近16%。

早前施政報告提出多項措施以支持本港經濟，當務之急乃提升香港競爭力及鞏固國際金融中心的地位。該會計師行建議全面檢討稅務優惠，包括對在港設立地區總部的企業，以及在港設立並具有經濟實質的環球貿易公司，稅率減半至8.25%，以進一步推廣香港作為區域商業樞紐。

政府重提「資本投資者入境計劃」，即投資移民，細節仍有待公布，該行建議允許申請者通過其個人實質擁有的主體，來持有按這計劃進行的投資，從而使該主體可被視為家族投資控股工具（FIHV）並有機會獲得由單一家族辦公室在港管理的FIHV所適用的利得稅豁免，以吸引單一家族辦公室和更多新資金落戶香港。另建議政府界定綠色產業，為合資格企業提供優惠稅率。

【上月蝕讓百五宗 將軍澳重災】

施政報告宣布減辣後二手樓價持續回落，一份反映主要二手屋苑樓價走勢的指數連跌3周，今年已經累積下挫約1.98%。事實上，不少業主看淡後市低價出貨，單計10月市場已出現至少150宗帳面低於購入價的「蟹貨」成交，料屬近年高位，其中，將軍澳二手市場錄得至少25宗最多，期間個別買賣損手幅度亦高逾40%。

上述的中原城市領先指數按周再跌約0.63%至153.67點，屬逾6年半新低，3周共挫約2.13%，較今年4月高位更跌約8.75%。而其餘3項整體樓價指數今年同見向下，期內大型單位跌幅約4.44%。分區方面，新界西樓價指數按周跌約1.59%最多，今年跌幅約2.74%，而同期九龍下挫約3.06%，新界東則跌約2.6%。相反，港島今年仍錄約1.98%的升幅。

樓價跌勢未止，更多業主寧願止蝕離場。綜合市場資料，9月市場出現至少錄129宗帳面低於購入價的二手轉讓個案，上月再增約16%，期內蒸發的樓價金額逾兩億元。辣招限售期上月下旬起才縮短至兩年，整月仍以2019年入市、持貨約4年的跌價成交最多，佔整體約26.7%，其次是2018年入市的轉讓也佔約24%。

虧蝕賣樓幅度繼續擴大，上月出現至少兩宗低過購入價逾40%的低價成交，包括屯門上源及九龍塘珏堡單位。北區高爾夫‧御苑7座兩個迷你單位，市傳分別低入貨價約39.7%及約36.9%沽出，其中一伙低層戶做價更跌至270萬元，料為項目新低。

近期將軍澳二手交投稍為升溫，只因業主「肯蝕」，貶值成交為各區中最多。當中逾半數屬日出康城屋苑，跌價幅度約1.5至19.2%，其中SEA TO SKY第3座一個高層單位，持貨不足3年，減辣後即售1,600萬元，期內樓價帳面貶值約380萬元，跌幅最為顯著。而屯門二手屋苑都出現至少18宗同類跌價成交。

以往樓價及交投量最「穩陣」的10大藍籌屋苑，10月內有9個都錄蝕讓，荔枝角美孚新邨及沙田第一城期內各錄約4宗同類個案，沙田第一城2座低層兩房戶，上月成交價跌至398萬元，約5年帳面貶值約25.6%。

踏入11月市場續錄貶值買賣，內地專才「慳稅」之餘，再搶蝕本貨。中原胡耀祖指，馬鞍山峻源2座中層A室，實用面積約1,184方呎，開價約1,950萬元，同類買家見政府放寬海外人才置業稅，議價後以1,868萬元購入，呎價約15,777元，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約123萬元。

世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙2座高層F室一房戶，實用面積約378方呎，減價50萬元後，以510萬元沽出，呎價約13,492元，約7年帳面跌價約11%。

移民盤再錄平價成交。祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層B室套三房，原業主有意移民，以475.25萬元沽貨，呎價約7,544元。