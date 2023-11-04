星洲資產管理去年縮10%　錄11年來首跌

新加坡金管局(MAS)發表《2022年資產管理調查報告》顯示，去年當地的資產管理總額(AUM)按年跌10%至4.9萬億新加坡元(約28.14萬億港元)，為2011年以來首次按年下跌。當中76%資金來自境外，88%資金被用作投資境外資產，而委託基金資產管理規模佔整體52%。

MAS認為，去年錄得健康的資金淨流入，因為AUM下跌與去年全球情況相同，基本由資產估值下滑所致。去年淨流人星洲的資產規模達4,350億新加坡元(約2.49萬億港元)，按年跌2.9%。截至去年底，當地註冊基金公司有1,194間。按年增加7.8%。

澳洲上季零售勝預期

同樣位於亞太區的澳洲，經濟漸見好轉。當地第三季經季節調整後的零售銷售意外終止3連跌，錄得按季回升0.2%，前值為降0.6%，市場原預期續降0.3%；按年計則續降1.7%。至於第三季零售價格連升8季，但按季收窄至升0.7%，創逾兩年低；按年升3.7%，按年降3.9個百分點。

其鄰國新西蘭第三季失業率升至兩年最高，達3.9%，較第二季多0.3個百分點，符合市場預期。同期就業人數按季跌0.2%至291.9萬人，薪酬漲幅則與第二季相同，為4.1%。分析指，移民人數創紀錄地增加，緩解勞動力短缺和薪酬上行壓力，惟利率高企，遏抑了整體需求，而第三季通脹仍達5.2%之下，難以減息去催谷經濟。