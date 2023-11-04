【東方日報產評】港經濟勿再蹉跎　積弱不起萬劫磨

今年初，市場對於兩地通關後香港重啟經濟的效益抱有樂觀期望。可一年過了10個月，市場憧憬的全面復甦至今尚未兌現，貿易疲弱、零售不振、樓市下滑、股市低迷，整體經濟更有二次尋底之勢，頗令人失望。對營商者而言，好不容易捱過3年疫情，卻仍苦不見經濟前景有明顯改善，在利率和勞動力成本有增無減下，只怕難再撐下去，競爭力較弱的中小企，將再次面臨存亡的淘汰賽。說到底，港府要振興經濟，先要有力理順內部環節，推動戰略轉型升級，不能光靠口號，要着重成效，始能有力穩定市場信心。繼續抱殘守缺、蹉跎下去，長期積弱不起之勢只會更難逆轉。

最新經濟數據顯示，香港景氣創近一年新低，下半年轉弱之勢尚未能扭轉，企業展望悲觀情緒愈見強烈。事實上，香港是高度外向型經濟，中美博弈下香港流失了不少過去穩賺的海外訂單，且內地經濟增長放緩，又直接拖低香港市場需求。更攞命的是，港府在治理內部需求方面，沒有章法，漠視內部依賴股、樓兩大資產市場運作的現實，在樓市方面，死抱過時的辣招不肯全面撤銷，變相刻意放任地價及樓價下滑，非但無助企業應對經濟逆境，負面的財富效應加大信心危機及經濟下行壓力。

金融方面，港股流動性嚴重不足問題已久，港府至今仍在研究對策，減股票印花稅又畏首畏尾，刺激市場信心之舉做得不徹底。作為香港經濟命脈的金融業愈做愈縮，意味核心競爭力每況愈下。交投一潭死水的港股，表現已到了被人唾棄的地步，這麼一個敗局，疫後經濟再度尋底，也是必然結果。

誠如內地官方所言，「金融活、經濟活；金融穩、經濟穩」，金融安全是國家安全的重要組成部分。到底香港作為自由市場，如何應對金融業不穩，振興金融業，以作為激活經濟的引子？港人都在等待港府以實際行動與政策成效來說個究竟，畢竟政府施政不能只管自吹自擂，長期靠畫餅充飢；不是官員外訪推廣了，就等於完成任務，經濟就會好起來。國際資金的取捨，經濟景氣的變化，才是評核指標。

無可否認，大國博弈下，過去的「國際」概念已起重大變化。全球正以中、美兩大軸心呈半球化發展，香港別無他選，當跟隨祖國調整戰略，鞏固國際化優勢，更好的與內地融合，以體現「門戶」的功能，確保經濟可持續發展，社會繁榮穩定。雖然港府大員不斷四出推廣香港，尤其是招攬中東資金，但至今成效未盡人意，新股市場依舊淡靜就說明這一點。禍不單行的是，如今中東爆發戰亂，一旦中東諸國面對地區衝突自顧不暇，東來香港尋找投資機會的意欲亦會受到壓抑，則港府財金大員的「招財」大計只怕要繼續交白卷！

香港經濟發展停滯、轉型升級繼續蹉跎，核心競爭力不進則退，意味抗擊外部經濟衝擊的能力亦每況愈下，而港府財赤失控，已成為影響港元聯匯制度穩定的警號。港府施政得有所作為，以效益為本，設法盡快扭轉頹勢，以免落得兵敗如山倒的下場。