鄧聲興：內地地方債務問題將逐步改善

近日，第六次中國中央金融工作會議召開，延續上次會議的金融總體定位，並提出加快建設金融強國、推動金融高質量發展等新的目標任務。回顧歷史五次會議，金融工作的主線有逐步從金融體系格局的建立與規範轉向金融體系的強監管與防風險的趨勢。本次會議核心強調了房地產企業與房地產金融風險、中小型金融機構風險及特別對地方債問題提出新要求。

以2022年底數據來看中國政府債務結構，中央政府債務餘額約25.9萬億元人民幣(下同)，明顯低於地方政府債務約35.1萬億元的水平，顯示中央政府舉債空間較大且地方政府債務負擔相對較重。這次會議強調建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制，及優化中央及地方政府債務結構。債務既能促進經濟發展亦能產生風險，故此次「建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制」的首次提出亦十分關鍵，政策態度亦較上次會議有所緩和。同時，態度上從「嚴控新增」轉向「長效機制」，預示著「以時間換空間」的應對思路或將得到加強，並將長期導向貨幣金融環境配合，中央財政助力或有望持續加碼。

為預防地方政府債務風險，中央近期曾提出一系列應對方案。例如中央近期對24個省份累計發行的特殊再融資債券約1.01萬億元，通過轉移支付方式全部轉給地方使用，但為不增加地方債務負擔，還本付息由中央財政負擔。除了顯性債務外，地方政府隱性債務規模也較大。該融資債券的資金，可被各地方政府用於償還政府負有責任的隱性債務，以延長債務期限並降低利息負擔，有助於緩解地方政府債務風險。同時，地方政府隱性債務成因複雜，或需配合相關體制機制改革，加強地方政府融資平台公司治理，形成政府與企業間責任明確、界線清晰且風險可控的良性機制。展望未來，隨着地方政府債務負擔逐步改善，地方政府或有更多動力推動地方經濟的建設與發展。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興