【星之谷】元朗新居屋不受待見？兩大缺點令買家卻步

上兩期已介紹了宋皇臺站啟欣苑、屯門泳池旁的兆翠苑和安達臣道三個屋苑安楹苑、安麗苑及安樺苑。今篇介紹今期最後一個屋苑—唐人新村朗天苑，亦估計是今期居屋中，最不受待見的屋苑。

說到唐人新村，相信沒有多少香港人會認識，其實是指元朗屏山對面的小型工業邨。筆者將朗天苑定為最不受歡迎屋苑的原因，在於該屋苑的過去、現在，甚至可見將來，交通和配套都相當不便。

朗天苑實際位置在青山公路–屏山段及朗天路交界處，原本是「朗邊中轉屋」位置。顧名思義，「朗邊」就是元朗邊陲，剛好在朗屏站、天水圍站和「元朗南」中間。現時公共交通網絡主要是靠輕鐵接駁到元朗或天水圍，或者在青山公路乘坐巴士到其他區域，選擇不算多，加上該處是往來其他地區巴士的中途站，上班繁忙時間相信頗難上車。

假如買家有駕駛習慣，朗天苑也許是一個好地方，因屋苑旁的朗天路路口正是元朗公路出入元朗(西)及天水圍(東)的出入口，不過在壓抑車輛需求的政策下，新批住宅發展項目的車位十分缺乏，住宅/車位比率往往少於6比1，居屋車位只會比私樓更缺。

朗天苑的「公契的最新擬稿」內載有屋苑停車場層的平面圖，當中顯示朗天苑有兩層停車場，合計約有266個私家車位，而屋苑單位數目卻有3,080個，住宅/車位比率達11.6比1。不幸中之大幸是，屋苑附近有很多未發展的倉地，日後屋苑入伙後，相信有不少地主會因應需求，將土地改作停車場出租車位，而且估計車位租金不會昂貴。

【生活配套欠規劃】

除了交通外，屋苑居民最大的困擾是生活配套問題。無論是現在或可見的將來，屋苑附近都不會有大型的商場或街巿，要購買生活所需，最簡便的方法也需要乘坐輕鐵，或步行約十多分鐘車程到元朗或天水圍購物。另外，由於朗天路及青山公路車流較大，屋苑部分向東、向南或向北單位設有隔音窗甚至減音露台。今期只有朗天苑和安麗苑設有減音露台，喜歡露台的買家可以考慮購買。

政府近年積極開發土地，與朗天苑最接近的發展地帶是元朗南發展區。元朗南發展區包括公庵路及唐人新村路一帶，不過都位於元朗公路以南；而朗天苑位於元朗公路以北，要前往新發展區仍需乘坐交通工具，所需時間與前往元朗巿中心或天水圍沒有太大分別。

總括而言，朗天苑無論交通、配套與發展潛力，與其他屋苑比較都相形見絀，作為今期伙數最多的屋苑，唯一優勢就是選擇較多而已。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。