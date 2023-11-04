道指收市升222點　蘋果偏軟　高盛漲逾4%

美國最新就業數據表現欠佳，聯儲局進一步加息的預期降溫，債息向下，美股周五(3日)續上，道指收市升222點或0.66%，報34,061點，全周漲5.1%；標指收市升40點或0.94%，報4,358點，全周也漲5.9%；納指收市升184點或1.38%，報13,478點，全周彈6.6%。反映中概股表現的金龍指數收市升2.99%，全周漲2.7%。

蘋果公司(Apple Inc.)股價曾逆市下滑2.4%，因市場對該公司中國業務前景的憂慮增加，不過收市跌勢縮窄至0.5%。高盛為升幅最大道指成分股，股價漲4.4%，摩根士丹利亦升3.8%。

美國10月份非農業職位僅增15萬個，少過預期增加18萬個，期內失業率升0.1個百分點，至3.9%的近兩年高位，比預期的3.8%為高。就業數據出爐後，掉期市場顯示，聯儲局明年1月加息機會僅20%，並料6月開始減息。

港股ADR指數按比例計算，收報17,798點，升133點或0.75%。

大型藍籌向上，滙豐控股收報58.6港元，較港收市高0.4元；騰訊控股收報306.45元，較港收市高3.85元。