社保基金去年投資收益率下滑至0.33%

中國全國社會保障基金理事會公布，2022年社保基金會受托管理的基本養老保險基金投資收益額51.05億元人民幣(下同)，投資收益率0.33%。與2021年投資收益額631.8億元、投資收益率4.88%相比，有一定幅度的收窄，主要受全球政治經濟形勢發生深刻變化、金融市場動盪加劇影響。

社保基金會負責人表示，2022年投資收益雖有所收窄，但仍實現正收益，進一步增強做好基金投資營運工作的信心。

他指，去年面對資本市場超預期波動和回撤壓力，始終保持戰略定力，堅定看好國內股票的長期配置價值，抓住多個市場階段性低點果斷加倉500億元，既增加當年收益，也為獲得長期較高收益打下基礎。

他提到，下一步將穩步推進擴大受託管理規模，持續優化資產配置、投資管理、風險管控等運行體制和管理機制，切實履行好基金安全和保值增值的主體責任，為不斷夯實基本養老保險基金財富積累、促進基金長期平衡、積極應對人口老齡化發揮積極獨特的作用。

社保基金會自2016年12月底受託管理基本養老保險基金以來，歷經六年多時間投資營運，受託管理的基金權益總額1.62萬億元，累計投資收益額2,670.82億元，年均投資收益率5.44%，較好實現基金安全和保值增值目標，為增強養老保險制度可持續性提供有力支撐。