iPhone內地出貨跌幅超預期　郭明錤： 明年仍悲

外媒報道，有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone在中國的出貨量降幅超出他預期。

他認為，去年11月富士康鄭州廠因工人抗爭事件，令iPhone 14 Pro & Pro Max出貨減少約1,200萬部，導致去年第4季收入基期低。蘋果今年第4季收入與去年同期相似，也意味蘋果今年第4季動能比預期弱，主要是iPhone在內地的需求下滑。

他認為，iPhone明年在中國市場的出貨量續欠佳，原因是華為回歸，導致中國智能手機市場發生結構性轉變。

Counterpoint Research指，蘋果正面臨華為、榮耀等內地本土智能手機製造商的競爭。Counterpoint Research及Jefferies都認為，iPhone 15的銷量低於預期，是因為華為新手機Mate 60 Pro令競爭加劇，以及內地經濟在疫情後陷困。Jefferies分析師指，趨勢顯示iPhone將在明年輸給華為，內地需求疲軟將導致iPhone全球出貨量遜預期。