追唔上台積電？英特爾CEO坦承公司錯失3大商機

英特爾(Intel)行政總裁(Pat Gelsinger)接受外媒訪問時自爆英特爾3大失誤，包括錯失智能手機晶片商機、取消早期對人工智能圖像處理器(GPU)的關注，以及未能進軍晶圓代工業務。

他坦言，英特爾錯過移動商機浪潮(mobile wave)，即智能手機晶片業務。公司第一批Atom CPU於2008年發布，主要是為智能手機設計，不過智能手機以Arm晶片為主，導致Atom熱潮很快消退，第一款採用英特爾技術的智能手機於2012年推出，該智能手機專案最終在2016年被取消，幾乎沒有取得任何進展。

Gelsinger也對英特爾在2010年取消Larrabee的計劃表示不滿，Larrabee原本是一款早期的通用GPU。眾所周知，Gelsinger離開英特爾後，此計劃就被砍掉。若英特爾制定成功的GPU計劃，在目前的AI軍備競賽中，不會處於如此不利的地位。

代工業務方面，英特爾目前主打先進18A製程搶商機，其相當於台積電2納米。他指，18A製程將為台積電及三星等全球最大兩家代工晶片廠帶來嚴峻挑戰，又強調目前代工廠使用的大部分晶圓，以及全球代工廠收入的50%以上都基於Arm架構。

Gelsinger指，過去將Arm視為競爭對手，但自從2023年4月宣布建立合作夥伴關係以來，現在他們已成為重要合作者。他指，雙方合作進展順利，英特爾也是Arm最近IPO的基礎投資者之一，雙方在18A製程所做的初步設計工作，取得良好成效。

談及AI領域競爭對手英偉達(Nvidia)，他則指，英偉達在不久將來可能成為英特爾代工客戶，並盛讚沒有任何一家公司比英偉達更能抓住AI商機，很大程度上要歸功於行政總裁黃仁勳。

Gelsinger強調，之前英特爾錯失移動商機浪潮，也對AI趨勢也欠缺關注，而且未涉足代工領域，這3大機會是英特爾未來優勢，其將盡最大努力發展。對於英特爾轉型能否取得成功，外媒指，Gelsinger掌管英特爾後，重新制定一條新路線，目前看來正取得成果，只有時間才能證明轉型計劃是否能趕上下一波浪潮。