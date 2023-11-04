內地今年首10月地方債發行衝破8萬億人幣　創歷史新高

內媒報道，內地今年以來地方債發行逾8萬億元人民幣(下同)，創歷史新高。報道引述專家表示，考慮到今年新增地方債額度尚未發完，以及特殊再融資債繼續發行，全年地方債發行規模大機會在約9萬億元。

報道引用專案債券資訊網數據指，截至周四(2日)，今年以來地方債發行規模達8.6萬億元，較去年全年增加1.2萬億元。

截至10月底，新增地方債全年發行工作基本完成。數據顯示，今年首10個月，新增地方債共發行4.3萬億元。其中，新增一般債發行6,571億元，發行進度為91.3%；新增專案債發行3.7萬億元，發行進度為92.5%。

民生銀行首席經濟學家溫彬指，地方債年度發行規模首度邁上8萬億元關口，主要與今年地方債到期規模大、發行普通再融資債滾動接續的規模增加，以及特殊再融資債大規模發行有關。

他認為，特殊再融資債加速發行，反映出一籃子化債工作積極推進。本輪發行的特殊再融資債主要用於置換存量非標、高利債務，少數省份部分用於償還拖欠企業帳款，有助於增強城投公司資金流動性，緩解市場對城投債務風險的擔憂。