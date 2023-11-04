鄺紫珊：美元短期票券基金投資者續受惠高息環境

美國聯儲局此次暫停加息，維持利率不變，美國財政部揭示未來半年發債內容及金額也符合預期，也帶動美債孳息率大幅回落，讓科技及息口敏感的股份顯著領漲。

聯儲局表態短期內不會減息，而現階段的高利率仍會維持不變，在外界預期的利差影響下，美元將繼續走強。至於金價跟隨油價表現疲弱，加上中國內地經濟動力不夠，油價也轉弱。

今年MSCI世界指數上升，美股主要指數表現也相對突出，但若用MSCI全球股票平均市值指數來看，仍有約半數的企業股價仍未回到疫情前水平，這意味距離歷史高點尚有一段距離。當中包括人工智能(AI)、雲端運算、精品消費、數位支付，以及電動車等，都屬於長線發展的主流產業；至於醫療產業的持續創新與高齡化需求，讓產業板塊更具長期投資潛力。

今年表現最亮麗為與AI相關的行業，其帶動結構性增長，尤其是對晶片的大量需求，帶動雲端基礎設施、平台與軟體業等創新科技服務，預期明年會有明顯的反彈增長。

另一方面，市場普遍解讀聯儲局加息周期很可能已經結束，接下來聯儲局可能會一直按兵不動至明年5月，有可能需要等到明年6月才減息，故代表美國仍將經歷半年的高利率環境。自從聯儲局在今年7月加息，至今雖連續兩次會議暫停加息，目前形勢仍是近22年來最高的利率水平，但聯儲局也不排除進一步加息的可能性。

這樣的環境將持續有利美元短期票券基金，因為這類投資工具的利率收益通常會跟隨聯邦基金利率。即使聯儲局啟動減息周期，並不代表美元短期票券基金的利率收益會立即完結，美元短期票券基金投資者仍可繼續受惠於高利率環境一段時間。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊