葉尚志：李寧長遠看高一線　考慮逐步趁低買入

港股本周在17,000點水平拉鋸，市場觀望謹慎氣氛仍濃，料恒指仍處於尋底探底的過程，初部估計階段性底部有望在15,700至16,700點範圍內出現，但最終還是需要市場有效的放量來確認。雖然美國聯儲局宣布維持現時利率不變，聯邦基本利率保持在5.25至5.5厘範圍的20多年來最高水平，但是在持續高利率的環境下，持續愈久對經濟宏觀面以及企業微觀面，也將帶來更多的不明朗及不確定性。

然而，以李寧股價目前已深度調整至2020年初、貼近20元水平來看，相信已把2020年初聯儲局放水、全球疫情後對健康和對體育用品的事件性過分需求、以及在2021年年中的國貨潮等等所引發的水分都去掉，相信現時是已屬於比較乾貨的類別，加上對李寧這個品牌可以保持長遠看好，建議可於23.5元以下逐步趁低買入，目標看38元，止蝕可定在18元。

第一上海首席策略師葉尚志