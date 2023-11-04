郭家耀：中海油資本開支增仍無礙派息　前景樂觀

今年第三季，集團實現淨產量1.67億桶油當量，按年升7%。今年前三季度，集團共獲得8個新發現，並成功評價21個含油氣構造。而在第三季，集團獲得2個新發現並成功評價7個含油氣構造。其中，中國海域成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層儲量規模。開發生產方面，前三季共有3個新項目成功投產，其他新項目正穩步。而渤中28-2南油田二次調整項目和陸豐12-3油田開發項目已成功投產。

今年前三季度，集團實現未經審計的油氣銷售收入約2,384億元人民幣(下同)，按年降10.3%，主要原因是產量增加部分抵銷國際油價下降的影響。歸屬於母公司股東的淨潤達976.5億元，按年降10.2%。今年首三季淨產量達4.997億桶油當量，按年升8.3%，創歷史同期新高。其中，中國淨產量3.455億桶油當量，按年增長6.7%；海外淨產量1.541億桶油當量，按年升11.8%。

前三季集團平均實現油價為每桶76.84美元，按年降24.2%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為每千立方英尺7.92美元，按年降2.7%，主要原因是海外天然氣實現價格隨市場價格下降。桶油主要成本管控良好，前三季度桶油主要成本為28.37美元，按年降6.3%。

單看第三季，按中國會計準則，淨利潤為338.8億元，按年跌8.1%。營業收入1,147.5億元，按年升5.5%。期中油氣銷售收入867.1億元，按年跌2.8%。平均實現油價每桶83.2美元，按年跌13.2%，平均實現天然氣價格每千立方英尺7.55美元，按年跌7.4%。首三季資本支出約894.6億元，按年增加30.2%，主要原因是在建項目工作量增加。全年度資本支出預算已調整為1,200億至1,300億元，主要是在建項目工作安排提速和未建項目審批較預期好。

中海油表示，前三季度集團實現500個百萬桶產量，按年增長8.3%，已完成75.7%的進度，有信心完成全年指引目標上限。集團整體業績符合預期，增加資本開支亦未有影響派息，發展前景樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)