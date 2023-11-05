陳樂怡：內地客出境遊望再恢復　利好新秀麗銷售及利潤

美國聯儲局11月維持利率不變，符合預期。當局表達出對金融狀況收緊的關注，進一步加息的急切性降低，但同時認為經濟強勁，保留加息的選項，故此加息周期未能確認結束。而且主席鮑威爾表示，目前並無考慮、討論減息。會後市場對於年內加息預期降溫，明年6月減息預期增強。我們認為，聯儲局態度偏中性，高利率長期化的預期不變。投資者仍需關注通脹及經濟形勢，以評估明年上半年減息預期會否過於樂觀。

至於內地方面，中央經濟工作會議召開，其中一大主題是強監管及防風險，其他大致上維持近年金融支持實體經濟的政策方向。穩內房方向延續，會議提到要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，並要加快三大工程建設，即是保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。不過，自8月底多項政策出台，銷售刺激力度短暫，債務違約事件仍不絕於耳，故此需持續關注項目資金實際情況。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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