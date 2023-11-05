曜熊理財：兩因素夾擊　亞洲新興市場基金不宜沾手

世界銀行警告，以巴衝突如果升級擴大，將嚴重影響全球原油供應，油價最高可漲至每桶接近160美元，新一輪以巴衝突爆發後，國際原油價格至今上漲大約6%。如果以巴衝突今後不再擴大，估計對油價的影響有限。

以巴衝突迄今尚未明顯衝擊石油供應，但中東地區目前的緊張局勢凸顯一定的地緣政治風險溢價合理性。因此，原油價格有望繼續得到支持，尤其是市場供應嚴重不足。

隨着對美元走強、借貸成本上升和地緣政治緊張局勢的擔憂加劇，整體市場風險上升，投資者拋售亞洲新興市場基金。由於美債收益率徘徊在5%的高位附近，美元走強也正使亞洲新興市場貨幣承受壓力，從而進一步降低當地市場的吸引力。

這也是自去年6月以來持續時間最長的一輪拋售。美國利率走勢的持續不確定性及以巴衝突對油價的潛在影響。油價幾乎逼近每桶100美元，給這個大多數國家都是石油進口國的地區帶來巨大壓力。

新興市場基金主要受美國國債收益率升至5%以上以及油價大幅上漲影響。所有新興市場共同面臨的利空，地緣政治緊張局勢繼續導致油價上漲的風險顯然存在。對油價的擔憂，以及對聯儲局將在更長時間內保持較高利率的預期，亞洲新興市場基金短期不宜沾手。

曜熊理財策略董事馬煒喬