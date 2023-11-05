【股神旗艦】巴郡第3季蝕995.8億　一愛股成投資損失元兇...

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)公布截至9月底止第3季業績，虧損127.67億美元(下同)(約995.8億港元)，為今年首錄季度虧損，當中包括235.28億元未實現的投資和衍生工具虧損。去年同期虧損27.98億元。

期內，經營溢利107.61億元，按年增長40.64%。其中保險承保利潤為24.22億元，去年同期虧損10.72億元；保險投資收益24.7億元，按年升75.42%；鐵路業務經營溢利12.21億元，按年下降15.32%。巴郡第3季末所持的現金總計為1,572.4億元，創新高。

巴郡在第3季出現了241億美元的重大投資損失，這主要是由於其持有的蘋果公司(Apple Inc.)股份所拖累，Apple股價第3季下跌了11.7%。

首9個月，巴郡業績虧轉盈，純利錄得586.49億元，去年同期蝕408.39億元。經營溢利為288.69億元，按年增長19.15%。其中保險承保利潤為45.8億元，去年同期虧損1.9億元；保險投資收益68.08億元，按年升51.82%；鐵路業務經營溢利37.32億元，按年下跌16.64%。

截至9月30日止，巴郡約78%股權投資公允價值集中在5家公司，分別是蘋果公司、美國運通、美國銀行、可口可樂和雪佛龍，持股市值依次為1,568億元、226億元、283億元、224億元和186億元。